МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства

В сентябре 2023 года во время визита северокорейского лидера в Россию российский президент показывал ему Aurus.
Владимир Рубанов 2024-02-20 02:15:01
© Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина личный автомобиль российского производства, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Подарок приняли 18 февраля секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен заявила, что подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений между главами двух стран. Она выразила благодарность товарища Ким Чен Ына президенту Путину, говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года во время визита Ким Чен Ына в Россию Владимир Путин показывал ему Aurus.

#Автомобиль #КНДР #Ким Чен Ын #Северная Корея #Владимир Путин #подарок
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 