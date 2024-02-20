ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина личный автомобиль российского производства, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Подарок приняли 18 февраля секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен заявила, что подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений между главами двух стран. Она выразила благодарность товарища Ким Чен Ына президенту Путину, говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года во время визита Ким Чен Ына в Россию Владимир Путин показывал ему Aurus.