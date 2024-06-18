Стремясь навязать миру основанный на правилах порядок, на самом деле США пытаются претворить в жизнь глобальную неоколониальную диктатуру, в основе своей имеющая двойные стандарты. По мнению президента РФ Владимира Путина, на этом пути Соединенные Штаты встречают сопротивление со стороны несогласных государств.

Своим видением он поделился с северокорейской и зарубежной аудиторией газеты «Нодон синмун» накануне своего государственного визита в КНДР.

«Соединенные Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах. Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со все более жестким внешним давлением», - написал российский президент.

Такие страны и их «такое естественное и законное» стремление к независимости и самостоятельности, продолжил Путин, Соединенными Штатами рассматриваются как угроза их мирового доминирования.

Также в своем материале российский президент констатировал провал всех попыток западников изолировать Российскую Федерацию и сдержать ее развитие.

Вместе с этим, Путин обратил внимание на поощрение ударов киевского режима по территории РФ со стороны Запада. Чаще всего это заранее известные мирные цели.

Государственный визит Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику состоится 18-19 июня по приглашению председателя Государственного совета страны Ким Чен Ына.

Затем по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга Путин отправится во Вьетнам. Визит в социалистическую республику запланирован на 19-20 июня.