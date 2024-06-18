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Путин заявил о поощрении Западом ударов Киева по территории РФ

В статье для «Нодон синмун» накануне визита в Северную Корею президент РФ Путин указал о разнообразной продолжающейся поддержке киевского режима со стороны Запада, включая подталкивание к применению современного западного оружия для ударов по территории РФ.
Марина Крижановская 2024-06-18 00:35:10
© Фото: © Kremlin Pool via Global Look Press Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подготовил и опубликовал статью накануне своего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Одним из пунктов, который он отобразил в своем материале, стала продолжающаяся поддержка коллективным Западом киевского режима.

«...Наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего - по заведомо мирным целям», - написал Путин в своей статье, опубликованной в «Нодон синмун».

Кроме того, добавил президент, союзники Киева заявляют о намерении направить на Украину свои воинские контингенты, в то же время пытаясь «измотать» российскую экономику все более новыми санкциями и стремясь спровоцировать рост внутри России социально-политической напряженности.

«Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились. Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру», - подытожил Путин.

Государственный визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня. Затем он отправится во Вьетнам, где пробудет 19-20 июня.

 

#в стране и мире #КНДР #Запад #статья #Владимир Путин #Поставки оружия на Украину #государственный визит
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