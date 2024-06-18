Путин заявил о поощрении Западом ударов Киева по территории РФ

Российский президент Владимир Путин подготовил и опубликовал статью накануне своего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Одним из пунктов, который он отобразил в своем материале, стала продолжающаяся поддержка коллективным Западом киевского режима.

«...Наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего - по заведомо мирным целям», - написал Путин в своей статье, опубликованной в «Нодон синмун».

Кроме того, добавил президент, союзники Киева заявляют о намерении направить на Украину свои воинские контингенты, в то же время пытаясь «измотать» российскую экономику все более новыми санкциями и стремясь спровоцировать рост внутри России социально-политической напряженности.

«Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились. Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру», - подытожил Путин.

Государственный визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня. Затем он отправится во Вьетнам, где пробудет 19-20 июня.