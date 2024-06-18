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Руанда отозвала свою подпись под швейцарским коммюнике по Украине

После того, как Руанда отказалась от своей подписи под итоговым документом участников встречи по Украине в Швейцарии, число таковых государств увеличилось до 16.
Марина Крижановская 2024-06-18 02:36:31
© Фото: IMAGOPresidential Office of Ukr www.imago-images.de Global Look Press

Одна из стран-участниц так называемого мирного саммита по Украине отозвала свою подпись под финальным документом встречи - коммюнике конференции в Бюргенштоке. Ею стала Руанда. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Швейцарии.

Это не единичный случай отзыва своей подписи после прошедшего в Швейцарии мероприятия. Прежними двумя странами стали Иордания и Ирак. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Швейцарии и уточненный список поддержавших документ участников встречи.

«Она (Руанда.- Прим. ред.) была в нем по состоянию на 16 июня - день завершения работы конференции. После отзыва подписи Руандой число отказавшихся поддержать итоговый документ государств увеличилось до 16», - указали журналисты агентства.

В Швейцарии 15-16 июня прошел саммит по Украине. Как сообщалось 16 июня, итоговый документ встречи поддержали 80 стран из 91. Среди стран-подписантов - Венгрия, Словакия, Сербия, Аргентина, Турция и Грузия. В то же время страны БРИКС не стали подписывать документ.

Россия, Китай и ряд других крупных стран на таком мероприятии отсутствовали. После его завершения глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на следующем саммите по Украине должна быть Россия.

 

#в стране и мире #конференция #Швейцария #Руанда #коммюнике #саммит по украине #Бюргеншток #отозвать подпись
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