Записанное в Харькове видеоприглашение Владимира Зеленского не заставит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в конференции по Украине, пишет обозреватель Sky News Джон Спаркс.

Организованный Швейцарией саммит запланирован на 15 и 16 июня недалеко от Люцерна. Но без США и Китая его участники, похоже, просто потеряют время, пишет журналист.

Президент США Джо Байден решил не участвовать в саммите, несмотря на то что в это же время он завершает встречу G7 в Италии. Вместо этого Байден примет участие в сборе средств на предвыборную кампанию в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими крупными звездами.

Поэтому Зеленский выбирает средства, способные оказать определенное давление.

Что касается председателя КНР Си Цзиньпина, то во время визита во Францию ​​в этом месяце он ясно дал понять, что украинский конфликт не имеет к нему никакого отношения. И видеообращение Зеленского вряд ли изменит ситуацию, считает автор. Тогда китайский лидер выступил в пользу конференции по украинскому урегулированию, которую признавали бы представители и Киева, и Москвы.

Саммит в Швейцарии также отказались посетить президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, напоминает Life.