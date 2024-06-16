Кулеба заявил, что на следующем саммите по Украине должна быть Россия

В МИД Украины заявили о возможном приглашении России на следующий саммит, чтобы достичь завершения конфликта. Об этом сообщил глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», - цитирует его слова РИА Новости.

Кулеба подчеркнул, что Киев понимает необходимость участия России в переговорах. Он также упомянул, что позиции Запада и глобального Юга по поводу конфликта отличаются. По его словам, глобальный Юг на конференции в Швейцарии высказал идею, что Киеву, возможно, придется пойти на сложные компромиссы. В то же время риторика западных лидеров отличается.

Саммит по Украине прошел 15-16 июня в Швейцарии. Итоговый документ конференции поддержали 80 стран из 91. Среди поставивших подписи - Венгрия, Словакия, Сербия, Аргентина, Турция и Грузия. При этом страны БРИКС не согласились подписать документ.