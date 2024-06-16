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Кулеба заявил, что на следующем саммите по Украине должна быть Россия

Как отметил Кулеба, цель переговоров в завершении конфликта, а для этого нужна и вторая сторона.
Анастасия Бобылева 2024-06-16 23:51:02
© Фото: © Pavlo Bahmut Keystone Press Agency Global Look Press

В МИД Украины заявили о возможном приглашении России на следующий саммит, чтобы достичь завершения конфликта. Об этом сообщил глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», - цитирует его слова РИА Новости.

Кулеба подчеркнул, что Киев понимает необходимость участия России в переговорах. Он также упомянул, что позиции Запада и глобального Юга по поводу конфликта отличаются. По его словам, глобальный Юг на конференции в Швейцарии высказал идею, что Киеву, возможно, придется пойти на сложные компромиссы. В то же время риторика западных лидеров отличается.

Саммит по Украине прошел 15-16 июня в Швейцарии. Итоговый документ конференции поддержали 80 стран из 91. Среди поставивших подписи - Венгрия, Словакия, Сербия, Аргентина, Турция и Грузия. При этом страны БРИКС не согласились подписать документ.

#Россия #в стране и мире #Украина #Саммит #Дмитрий Кулеба
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