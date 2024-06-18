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Фигурантам дела об отравлении фасолью предъявили обвинение

Троим фигурантам дела предъявлено обвинение в производстве и сбыт продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Мария Зайцева 2024-06-18 22:28:25
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Генеральному директору компании «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину предъявили обвинения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в официальном телеграм-канале.

Всем троим фигурантам дела предъявлено обвинение в производстве и сбыт продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по 2 части статьи 238 УК РФ. Шина также обвиняют в организации незаконной миграции по п. «б» ч.2 ст.322.1 УК РФ

Ранее в Москве началась вспышка ботулизма, все пострадавшие делали заказы в компании «Кухня на районе». Фигуранты были задержаны, с ними проводились следственные мероприятия.

Затем Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, которая вызвала ботулизм в ряде российских регионов и изъял 172 тонны опасной продукции.

#в стране и мире #Следственный комитет #УК РФ #обвинение #ботулизм #фигуранты
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