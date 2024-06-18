В Москве задержаны подозреваемые по делу о массовом отравлении

В Москве сотрудники Следственного комитета задержали трех подозреваемых во время проверки по делу о массовом отравлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ходе проверки задержаны глава коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

«Кроме того, в ходе расследования выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», - говорится в заявлении.

Напомним, что столичный СК возбудил уголовное дело после случаев отравления в Москве продуктами питания, заказанными через службы доставки. В результате происшествия в медучреждения с симптомами ботулизма за помощью обратился 121 человек.

В свою очередь, шеф-повар назвал «Звезде» потенциальные причины массового отравления.