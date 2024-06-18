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СК РФ: все жертвы отравления в Москве делали заказы в «Кухне на районе»

С задержанными фигурантами дела проводятся следственные мероприятия.
Глеб Владовский 2024-06-18 13:55:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Жертвы массового отравления продуктами питания делали заказы в компании «Кухня на районе». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время с гендиректором компании Антоном Лозиным, руководителем отдела качества Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли Владимиром Шином проводятся следственные мероприятия. Мера пресечения еще не избрана.

«Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают иных пострадавших в результате ее употребления», - говорится в заявлении.

В СК РФ также отметили, что связанные с инцидентом уголовные дела переданы в производство Главного следственного управления для расследования.

Ранее сообщалось о задержании трех фигурантов по делу о массовом отравлении. Кроме того, в ходе проверки было заведено дело об организации нелегальной миграции.

#в стране и мире #Задержание #СК РФ #массовое отравление
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