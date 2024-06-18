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Роспотребнадзор изъял 172 тонны опасной продукции после случаев ботулизма

Роспотребнадзор выявил поставщиков вызвавшей ботулизм продукции.
Игнат Далакян 2024-06-18 20:09:40
© Фото: ТРК «Звезда»

Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, которая вызвала ботулизм в ряде российских регионов. На данный момент их деятельность приостановлена. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, из оборота было изъято более 172 тонны опасной продукции. Также по требованию ведомства прекращены действия более 100 деклараций о соответствии продукции.

В ведомстве отметили, что предприятие было расположено в промышленной зоне около свалки с отходами. продукты изготавливались в антисанитарных условиях, подчеркнули в ведомстве. По итогам расследования оказалось, что на территории фирмы нет централизованного водоснабжения. Используемая для технологического процесса привозная вода хранилась на улице.

Причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль, поставляемая для салата лобио, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового случая отравления в Москве продуктами питания. В результате происшествия с симптомами ботулизма обратился 121 человек. В Москве задержали троих подозреваемых во время проверки.

#в стране и мире #отравление #роспотребнадзор #изъятие #массовое отравление #ботулизм
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