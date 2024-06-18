RT: один из захвативших ростовский СИЗО террористов выжил

Один из террористов, который участвовал в захвате ростовского СИЗО, выжил. Об этом сообщил RT.

По данным телеканала, это Дмитрий Камнеев 1996 года рождения. В СИЗО он находился после приговора по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Эту информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

Ранее заключенные рассказали о подготовке побега из ростовского СИЗО. По словам четверых отбывающих наказание в изоляторе, их пытались завербовать в террористическую организацию. Ликвидированные преступники долгое время обсуждали план побега и пытались привлечь на свою строну сокамерников.

Напомним, в Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО. В городе перекрыли дорогу к месту происшествия на момент штурма. После операции удерживающие заложников преступники были ликвидированы. Сотрудников следственного изолятора освободили.