Заключенные рассказали о подготовке побега из ростовского СИЗО

В отношении начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Андрея Мусаева начата служебная проверка после произошедшего захвата сотрудников. Об этом сообщает Life.

Четверо заключенных в ходе допроса рассказали, что к ним применялись попытки завербовать их в террористическую организацию. По их словам, ликвидированные силовиками преступники долгое время обсуждали план побега, чаще всего в ночное время. Они пытались привлечь на свою сторону остальных сокамерников.

Обвиняемые сообщили, что при присоединении к преступникам те обещали оказать финансовую поддержку после побега. В случае отказа они забирали ножи, которые пронесли в СИЗО через передачки.

Шестнадцатого июня заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону. Некоторое время силовики вели с ними переговоры, а потом в ходе штурма ликвидировали их. Заложников освободили.

Ранее 17 июня в ростовском СИЗО при обыске изъяли запрещенные предметы, включая телефоны.