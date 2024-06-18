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В Москве состоялось прощание с погибшим в ДНР оператором Кожиным

Оператор телеканала НТВ Валерий Кожин получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ, и позже скончался в медицинском учреждении.
Тимур Шерзад 2024-06-18 12:49:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Состоялось прощание с погибшим в ходе выполнения профессиональных обязанностей в зоне СВО оператором телеканала НТВ Валерием Кожиным. Об этом сообщает корреспондент «Звезды». 

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, вспоминая о Кожине, сообщил «Звезде», что он познакомился с ним еще в Славянске в 2014 году. Это было особое время, как отметил Коц - город находился в окружении, и журналисты не конкурировали с собой, а работали сообща, распределяя между собой обязанности и направления работы. 

Кожин погиб в возрасте 46 лет после удара ВСУ по Горловке. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в городскую больницу, но, к сожалению, врачи не смоги его спасти

Также вместе с Кожиным под украинский обстрел попал и получил тяжелые ранения корреспондент Алексей Ивлиев. Он выжил, но лишился руки. 

Противник не стесняется ничего, в том числе и целенаправленной охоты на представителей СМИ. Это подтвердил корреспондент Андрей Лазарев. 

#церемония #прощание #Александр Коц #Валерий Кожин
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