Британский Sky News в репортаже о Путине перепутал Якутск с Пхеньяном

Диктор британского телеканала Sky News перепутал визит президента России Владимира Путина в Якутию с запланированным визитом в КНДР. Пост с ошибкой диктора был размещен в социальной сети X.

«Срочные кадры, Путин прилетел в Северную Корею», - заявил диктор, сопровождая видеоряд прибытия президента РФ в Якутск.

Владимир Путин прибыл на Дальний Восток с рабочим визитом 18 июня. Лидер государства проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, а также со специалистами в разных сферах для обсуждения достижений региона в IT-сфере и оборонной промышленности.

Напомним, что Владимир Путин посетит Северную Корею 18 и 19 июня с официальным визитом по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Предварительно лидер России распорядился заключить договор о стратегическом партнерстве с КНДР.