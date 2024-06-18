Путин прибыл в Якутию с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. Этот регион является начальной точкой его дальневосточной поездки, в ходе которой он также посетит Северную Корею и Вьетнам.

Отмечается, что глава государства изучит достижения региона в IT-сфере и оборонной промышленности, а также проведет встречу с работающими на Дальнем Востоке специалистами.

Кроме того, у российского лидера запланирована встреча с учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова и главой Якутии Айсеном Николаевым.

Напомним, что 18 и 19 июня Путин посетит с государственным визитом КНДР. В ходе этой встречи российский лидер проведет переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. В состав российской делегации войдут Белоусов, Лавров, Мантуров, Новак и Борисов.