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Путин прибыл в Якутию с рабочим визитом

Глава государства ознакомится с достижениями республики в IT-сфере и креативной отрасли.
Глеб Владовский 2024-06-18 09:16:20
© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. Этот регион является начальной точкой его дальневосточной поездки, в ходе которой он также посетит Северную Корею и Вьетнам.

Отмечается, что глава государства изучит достижения региона в IT-сфере и оборонной промышленности, а также проведет встречу с работающими на Дальнем Востоке специалистами.

Кроме того, у российского лидера запланирована встреча с учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова и главой Якутии Айсеном Николаевым.

Напомним, что 18 и 19 июня Путин посетит с государственным визитом КНДР. В ходе этой встречи российский лидер проведет переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. В состав российской делегации войдут Белоусов, Лавров, Мантуров, Новак и Борисов.

#Путин #КНДР #якутия #рабочий визит
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