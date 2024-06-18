МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин распорядился заключить договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Владимир Путин подписал распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с КНДР.
Услада Дубинина 2024-06-18 10:53:57
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился заключить договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Корейской Народно-Демократической Республикой. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», - указано в распоряжении.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что подписание договора России и КНДР возможно во время официального визита Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Встреча лидеров России и КНДР пройдет 18-19 июня в Северной Корее. В состав российской делегации войдут Белоусов, Лавров, Мантуров, Новак и Борисов. После визита в Корейскую Народно-Демократической Республику Владимир Путин посетит Вьетнам для переговоров с премьером государства Фам Минь Тинем.

#в стране и мире #Путин #КНДР #Северная Корея #Сотрудничество
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 