Путин распорядился заключить договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин распорядился заключить договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Корейской Народно-Демократической Республикой. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», - указано в распоряжении.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что подписание договора России и КНДР возможно во время официального визита Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Встреча лидеров России и КНДР пройдет 18-19 июня в Северной Корее. В состав российской делегации войдут Белоусов, Лавров, Мантуров, Новак и Борисов. После визита в Корейскую Народно-Демократической Республику Владимир Путин посетит Вьетнам для переговоров с премьером государства Фам Минь Тинем.