Владимир Путин посетит с визитом Северную Корею 18 и 19 июня

Президент России Владимир Путин посетит Северную Корею с государственным визитом 18 и 19 июня по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин 18-19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику», - указано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о новом стратегическом уровне взаимоотношений России и Северной Кореи после встречи глав государств в сентябре 2023 года. Ким Чен Ын осенью приехал на Дальний Восток на личном бронепоезде. Это был его первый визит за границу за предыдущие четыре года.