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Владимир Путин посетит с визитом Северную Корею 18 и 19 июня

Президент России Владимир Путин планирует провести два дня в Корейской Народно-Демократическую Республике с государственным визитом.
Услада Дубинина 2024-06-17 14:31:03
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин посетит Северную Корею с государственным визитом 18 и 19 июня по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин 18-19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику», - указано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о новом стратегическом уровне взаимоотношений России и Северной Кореи после встречи глав государств в сентябре 2023 года. Ким Чен Ын осенью приехал на Дальний Восток на личном бронепоезде. Это был его первый визит за границу за предыдущие четыре года.

#в стране и мире #Путин #КНДР #Северная Корея
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