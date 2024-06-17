В реанимацию после отравления салатами в Москве попали 30 человек

В Москве общее число пациентов, находящихся в реанимации из-за заболевания ботулизмом, достигло 30 человек. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, 55 больных находятся в тяжелом состоянии.

«Всего за медицинской помощью обратились 121 человек - это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления», - заявила Ракова.

Она также отметила, что благодаря своевременно принятым мерам угрозы для жизни пациентов нет.

Ботулизм - это инфекционное заболевание, которое прежде всего возникает при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Симптомы отравления могут проявиться в течение от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Ранее сообщалось о проведении обысков из-за случаев массового отравления людьми в результате потребления салатов, заказанных через службы доставки.