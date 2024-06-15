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Столичный СК завел дело после случаев массового отравления в Москве

Ранее сообщалось о десяти жителях столицы, доставленных в больницы с ботулизмом после употребления некоторых продуктов, их продажа была ограничена Роспотребнадзором.
Елизавета Кондрикова 2024-06-15 21:09:57
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Столичный СК возбудил уголовное дело после случаев отравления в Москве продуктами питания, заказанными через службы доставки, пострадавшие были ранее доставлены в больницы с ботулизмом. Об этом сообщает столичный главк СК РФ.

«В настоящее время следователями столичного СКР проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, допрашиваются потерпевшие и свидетели», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также проводится проверка документации производителей и поставщиков продуктов. Планируется в том числе провести экспертизы по контролю и качеству продукции.   

Уголовное дело было заведено по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня столичный Роспотребнадзор приостановил реализацию ряда товаров из-за отравлений. Десять человек были доставлены в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии. Сейчас все пострадавшие получают необходимое лечение.

По данным столичного департамента здравоохранения, массовое отравление в городе не наблюдается.

#Москва #проверка #отравление #СК РФ #ботулизм #оказание услуг
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