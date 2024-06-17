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Шеф-повар назвал вероятные причины массового отравления в Москве

По словам шеф-повара, неправильные условия хранения могли стать причиной массового отравления в Москве консервированным тунцом и лобио в вакуумной упаковке.
Игнат Далакян 2024-06-17 19:01:23
© Фото: J. Pfeiffer, imagebroker, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Массовое отравление консервированным тунцом и лобио в вакуумной упаковке могли вызвать неправильные условия хранения. Об этом рассказал шеф-повар Антон Прокофьев. Он отметил, что теплая погода могла поспособствовать порче продуктов.

По словам Прокофьева, вероятно, могли использоваться и просроченные консервы, однако современные технологии за счет сверхглубокой пастеризации подобные трагедии практически исключают.

«Любые ингредиенты в готовой еде после термической обработки охлаждаются в специальных холодильниках. После чего обработка завершается и продукт упаковывается, вакуумируется и заполняется газомодифицированной средой, то есть оттуда выкачивают воду», - объяснил историк кулинарии.

Бактериологическое заражение может начаться из-за сбоя при очистке продуктов, отметил Прокофьев. В таком случае, как он объясняет, газомодифицированная среда становится идеальной для развития бактерий. Шеф-повар подчеркнул, что горячая еда должна охлаждаться не только в морозе, но и еще при активном отдуве с встроенными вентиляторами.

Напомним, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм после заказа консервов из службы доставки, 55 из них находятся в тяжелом состоянии.

#Москва #отравление #консервы #наш эксклюзив #тунец #лобио
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