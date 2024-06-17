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Павел Фрадков назначен заместителем министра обороны России

Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд МО РФ и народного хозяйства.
2024-06-17 17:16:23
© Фото: rosim.ru

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назначил Павла Фрадкова заместителем министра обороны России. Об этом сообщает МО РФ. 

Уточняется, что Фрадков будет отвечать за вопросы управления имуществом, земельными ресурсами и строительства объектов - как для нужд Минобороны России, так и для народного хозяйства. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло значительный профессиональный опыт Павла Фрадкова в этих направлениях деятельности. Его он накопил в ходе предыдущей работы в Росимуществе, а также в Управлении делами президента России. 

Кроме Фрадкова, заместителем министра обороны России была назначена Анна Цивилева. Первым заместителем министра обороны назначили Леонида Горнина

Также сообщается, что министр оборон России Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей бывшим первым заместителем министра обороны Русланом Цаликовым и бывшими заместителями министра обороны Николаем Панковым и Татьяной Шевцовой. Белоусов поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #назначения #Павел Фрадков #Заместитель министра обороны
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