Павел Фрадков назначен заместителем министра обороны России

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назначил Павла Фрадкова заместителем министра обороны России. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что Фрадков будет отвечать за вопросы управления имуществом, земельными ресурсами и строительства объектов - как для нужд Минобороны России, так и для народного хозяйства.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло значительный профессиональный опыт Павла Фрадкова в этих направлениях деятельности. Его он накопил в ходе предыдущей работы в Росимуществе, а также в Управлении делами президента России.

Кроме Фрадкова, заместителем министра обороны России была назначена Анна Цивилева. Первым заместителем министра обороны назначили Леонида Горнина.

Также сообщается, что министр оборон России Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей бывшим первым заместителем министра обороны Русланом Цаликовым и бывшими заместителями министра обороны Николаем Панковым и Татьяной Шевцовой. Белоусов поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.