МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны

Всего Владимир Путин, согласно опубликованному сегодня указу, разрешил иметь в МО РФ 12 заместителей министра обороны.
2024-06-17 16:55:43
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны. Об этом сообщает МО РФ. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что Горнин, который ранее занимал должность первого заместителя министра финансов России и отвечал за госполитику в сфере государственной военной и правоохранительной службы, а также гособоронзаказа, будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ. 

Главными задачами Леонида Горнина будут повышение прозрачности финансовых потоков, а также обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Также заместителями министра обороны России назначены Павел Фрадков, Олег Савельев и Анна Цивилева. 

Павел Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд российского оборонного ведомства и народного хозяйства. В МО РФ отметили, что Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по этим направлениям - его он накопил в ходе работы в Росимуществе и в Управлении делами президента РФ. 

Анна Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, а также за трансформацию и выведение всех связанных с этим процессов в Минобороны России на новый качественный уровень. В центре всех этих процессов будет находиться человек, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. 

МО РФ добавило, что Цивилева хорошо знакома с этим направлением деятельности по опыту создания и управления деятельностью фонда «Защитники Отечества».

Всего же Путин разрешил иметь в Минобороны России 12 заместителей министра обороны. 

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что министр обороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должности экс-заместителями министра обороны Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, а также с бывшим первым заместителем главы МО РФ Русланом Цаликовым. Белоусов поблагодарил из за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успехов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Павел Фрадков #Анна Цивилева #Леонид Горнин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 