Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны. Об этом сообщает МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что Горнин, который ранее занимал должность первого заместителя министра финансов России и отвечал за госполитику в сфере государственной военной и правоохранительной службы, а также гособоронзаказа, будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ.

Главными задачами Леонида Горнина будут повышение прозрачности финансовых потоков, а также обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Также заместителями министра обороны России назначены Павел Фрадков, Олег Савельев и Анна Цивилева.

Павел Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд российского оборонного ведомства и народного хозяйства. В МО РФ отметили, что Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по этим направлениям - его он накопил в ходе работы в Росимуществе и в Управлении делами президента РФ.

Анна Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, а также за трансформацию и выведение всех связанных с этим процессов в Минобороны России на новый качественный уровень. В центре всех этих процессов будет находиться человек, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

МО РФ добавило, что Цивилева хорошо знакома с этим направлением деятельности по опыту создания и управления деятельностью фонда «Защитники Отечества».

Всего же Путин разрешил иметь в Минобороны России 12 заместителей министра обороны.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что министр обороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должности экс-заместителями министра обороны Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, а также с бывшим первым заместителем главы МО РФ Русланом Цаликовым. Белоусов поблагодарил из за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успехов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.