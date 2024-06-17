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Белоусов поблагодарил Цаликова, Панкова, Попова и Шевцову за работу

Андрей Белоусов пожелал освобожденным от должностей бывшим заместителям министра обороны России успеха в дальнейшей деятельности.
2024-06-17 16:45:11
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей бывшими заместителями министра обороны России.

Встреча прошла с первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, которые были освобождены от занимаемых должностей в соответствии с президентским указом.

Во время встречи глава российского оборонного ведомства поблагодарил их за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, уступил этот пост Андрею Белоусову. Указом президента он назначен секретарем Совета безопасности. В данной должности Шойгу одновременно будет заместителем президента в военно-промышленной комиссии.

Белоусов в прошлом кабинете министров был первым председателем правительства РФ. До этого он много лет работал в Министерстве экономического развития.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #министр обороны #армии #Белоусов
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