Белоусов поблагодарил Цаликова, Панкова, Попова и Шевцову за работу

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей бывшими заместителями министра обороны России.

Встреча прошла с первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, которые были освобождены от занимаемых должностей в соответствии с президентским указом.

Во время встречи глава российского оборонного ведомства поблагодарил их за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, уступил этот пост Андрею Белоусову. Указом президента он назначен секретарем Совета безопасности. В данной должности Шойгу одновременно будет заместителем президента в военно-промышленной комиссии.

Белоусов в прошлом кабинете министров был первым председателем правительства РФ. До этого он много лет работал в Министерстве экономического развития.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.