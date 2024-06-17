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Анна Цивилева назначена заместителем министра обороны

Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих и за выведение на новый качественный уровень связанных с этим процессов.
2024-06-17 17:13:27
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны России. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее Минобороны России сообщило, что Цивилева займется вопросами организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведением связанных с этим процессов на новый уровень. В ведомстве подчеркнули, что Цивилева хорошо знакома с этим направлением деятельности по опыту создания и управления деятельностью фонда «Защитники Отечества».

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну - заместителем министра обороны Российской Федерации», - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 17 июня.

Минобороны сегодня сообщило, что глава ведомства Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.

Также в ведомстве объяснили, как распределятся полномочия новых заместителей. Первый замминистра Леонид Горнин будет курировать комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ. Павел Фрадков будет отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #замминистра #цивилева
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