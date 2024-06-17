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Хуситы атаковали американский эсминец и два судна

Йемеснкие повстанцы атаковали американский эсминец и два коммерческим судам - Captain Paris, Happy Condor и Tutor.
Марина Крижановская 2024-06-17 00:28:40
© Фото: © Mohammed Mohammed XinHua Global Look Press

Шиитское движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, атаковало американский эсминец и нефтяной танкер. Об этом заявил бригадный генерал Яхъя Сариа - военный представитель хуситов. Его слова приводит местный телеканал Al Masirah, принадлежащий мяжежникам.

«Судно CAPTAIN PARIS в Красном море было атаковано несколькими противокорабельными ракетами после того, как компания-владелец нарушила решение об эмбарго. Судно Happy Condor подверглось атаке множества дронов после нарушения эмбарго компанией-владельцем», - сообщил Сариа.

Кроме того, йеменские повстанцы атаковали судно в Красном море, идентифицированное как Tutor. Удары по различным судам произошли в Красном и Аравийском морях.

«В операции участвовали беспилотный катер, несколько беспилотников и баллистические ракеты», - проинформировал представитель хуситов.

Он добавил, что Tutor получило серьезные повреждения и находится под угрозой затопления. При этом говорится, что морские суда подверглись нападениям «за нарушение запрета, который Йемен ввел для направляющихся в порты оккупированных палестинских территорий».

Также уточняется, что в среду хуситы объявили об антиизраильской военной операции, направленной против судна, «нарушившего запрет на порты в оккупированной Палестине». Телеканал указал, что с иракскими шиитскими группировками хуситы провели операцию, направленную на Хайфу и Ашдод на территории Израиля.

Сутками ранее американцам пришлось эвакуировать экипаж атакованного хуситами украинского сухогруза Verbena. До этого, 14 июня, йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по судну в Аденском заливе.

#в стране и мире #Ближний Восток #Йемен #Хуситы #палестино-израильский конфликт #атаковали судна
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