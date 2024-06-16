США эвакуировали экипаж атакованного хуситами сухогруза Verbena

Экипаж украинского сухогруза Verbena, атакованного у северного побережья Йемена, эвакуирован после того, как капитан судна подал сигнал бедствия. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

«Сегодня, примерно в 13:45 по времени Саны экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно. Корабль Anna Meta отреагировал на сигнал и предложил оказать помощь», - цитирует РИА Новости сообщение командования.

Сейчас моряки приняты на борт, судно с ними следует в безопасное место. Тем временем на борту Verbena полыхает пожар, справиться с огнем уже невозможно. Сами хуситы ранее заявили, что атакованный ими сухогруз уже пошел ко дну, а второе судно - Tutor, может начать тонуть в ближайшие часы.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» неоднократно предупреждало, что будет атаковать связанные с Израилем корабли в акватории Красного моря. Так хуситы ответили Тель-Авиву на его операцию в секторе Газа.

США и Великобритания в ответ нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры хуситов. Целями стали места хранения крылатых и баллистических ракет, радарные установки, места запуска ударных дронов. Хуситы назвали действия коалиции агрессией.