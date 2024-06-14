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Хуситы нанесли ракетный удар по украинскому судну в Аденском заливе

Судно в результате атаки повредилось, на борту разгорелся пожар.
Ирина Егорова 2024-06-14 00:54:47
© Фото: Manuel Navarrodpa, Global Look Press

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» запустли две крылатые ракеты по грузовому судну Verbena в Аденском заливе, информирует RT.

«Обе ракеты попали в судно Verbena - принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей», -  сказано в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США в Х.

Судно в результате атаки повредилось, на борту разгорелся пожар. По информации ведомства, один моряк был ранен и эвакуирован на военном самолете.

Днем ранее хуситы атаковали коммерческое судно Tutor. Из-за повреждений оно рисковало затонуть. Операция была осуществлена с использованием беспилотного катера, нескольких дронов и баллистических ракет.

Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море. Вооруженные силы США и Великобритании наносят ответные удары по объектам военной инфраструктуры хуситов с 12 января. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан высказал опасения, что американская «игра с огнем» в Йемене может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.

#Крылатые ракеты #атака #аденский залив #судно #йеменские хуситы
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