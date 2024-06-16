Салливан: при смене власти соглашение с Украиной может быть отменено

США не гарантируют соблюдения соглашения о безопасности с Украиной в случае смены власти, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на полях швейцарской конференции.

По словам представителя Белого дома, в истории были факты, когда «договоренности, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством», это касается не только США.

«Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», - добавил Салливан.

Таким образом, заключенное на 10 лет соглашение в области безопасности между США и Украиной, может быть отменено после прихода к власти нового президента или смены администрации страны, пишет ТАСС.

Двустороннее соглашение подписали Джо Байден и Владимир Зеленский 13 июня на саммите «Большой семерки». Оно направлено на усиление защиты Украины, Вашингтон намерен в течение следующих 10 лет предоставить Киеву долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование украинских военных, а также обеспечить необходимыми разведданными.

Подписанный документ не является договором. Поэтому его не будет ратифицировать конгресс. По версии издания The Washington Post соглашение по безопасности между США и Украиной сможет отменить любой новый президент. Захарова назвала новое соглашение США и Украины «обычными бумажками», которые не имеют юридической силы и не несут в себе никакой сути.