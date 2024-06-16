МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Салливан: при смене власти соглашение с Украиной может быть отменено

По его словам, в истории были факты, когда договоренности, достигнутые одним правительством, изменялись другим правительством.
Ирина Егорова 2024-06-16 03:42:00
© Фото: РИА Новости

США не гарантируют соблюдения соглашения о безопасности с Украиной в случае смены власти, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на полях швейцарской конференции.

По словам представителя Белого дома, в истории были факты, когда «договоренности, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством», это касается не только США.

«Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», - добавил Салливан.

Таким образом, заключенное на 10 лет соглашение в области безопасности между США и Украиной, может быть отменено после прихода к власти нового президента или смены администрации страны, пишет ТАСС. 

Двустороннее соглашение подписали Джо Байден и Владимир Зеленский 13 июня на саммите «Большой семерки». Оно направлено на усиление защиты Украины, Вашингтон намерен в течение следующих 10 лет предоставить Киеву долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование украинских военных, а также обеспечить необходимыми разведданными.

Подписанный документ не является договором. Поэтому его не будет ратифицировать конгресс. По версии издания The Washington Post соглашение по безопасности между США и Украиной сможет отменить любой новый президент. Захарова назвала новое соглашение США и Украины «обычными бумажками», которые не имеют юридической силы и не несут в себе никакой сути. 

#Украина #сша #Соглашение #безопасность #Джейк Салливан #отмена #гарантии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 