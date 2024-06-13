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Reuters: США и Украина подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Сообщается, что соглашение призвано стать «мостом» к членству Украины в НАТО.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 21:19:16
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет, оно направлено на усиление защиты Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО», - говорится в соглашении.

Уточняется, что Вашингтон намерен в течение следующих 10 лет предоставить Киеву долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование украинских военных, а также обеспечить необходимыми разведданными.

Стороны также признали, что Украине нужны значительные вооруженные силы и постоянные инвестиции в ВПК.

Подписание произошло на полях саммита «Большой семерки» G7 в Италии. Одной из тем, которая поднимается на встрече, является вопрос передачи Киеву средств от замороженных активов РФ. 

#Украина #сша #Джо Байден #Владимир Зеленский #саммит g7 #соглашение о безопасности
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