WP: новый президент США сможет отменить соглашение с Украиной

Подписанное Джо Байденом и Владимиром Зеленским соглашение по безопасности между США и Украиной сможет отменить любой новый президент. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. В частности, такая возможность будет у Дональда Трампа в случае его победы на осенних выборах.

Подписанный накануне документ не является договором. Поэтому его не будет ратифицировать конгресс, объяснили источники издания.

Кроме того, соглашение не содержит никаких новых обязательств по вступлению Украины в НАТО. Изначально система двусторонних соглашений о безопасности была как бы способом обязательной долгосрочной поддержки Киева без его приглашения в альянс.

В документе написано, что США продолжат обучать украинскую армию, углублять сотрудничество в сфере оборонной промышленности и предоставлять больший объем разведывательной информации. Суммы финансовой помощи в нем не указаны.

Соединенные Штаты проведут консультации с Украиной на высоком уровне в течение 24 часов в случае нападения на страну в будущем. Вашингтон намерен помогать Украине строить многоуровневую систему ПВО, укреплять дальнобойные огневые возможности ВСУ и авиации. Киев взамен должен провести реформу правосудия, полиции, СБУ, налоговой и таможни, а также усилить антикоррупционные органы.