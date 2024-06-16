МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пообещал положить конец выплатам Украине

Дональд Трамп предложил увеличить жалование американских солдат вместе постоянных выплат киевскому режиму.
Ян Брацкий 2024-06-16 03:26:29
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания на пост положить конец «бесконечным» выплатам киевскому режиму. Владимира Зеленского экс-глава Белого дома назвал величайшим торговцем, который всегда уезжает из США с приличной суммой.

«Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он покидает ее с $60 млрд <...> А потом он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще $60 млрд. И так без конца. Я разберусь с этим», - цитирует ТАСС заявление Трампа на митинге перед сторонниками в Детройте.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал недавнее предоставление очередного американского транша Киеву. Политик заявил, что Украина никогда не сможет помочь США, поэтому предложил больше денег платить американским солдатам.

Напомним, лидеры G7 на недавней встрече согласовали выделение Украине $50 млрд, используя доходы от замороженных российских активов. Выплаты будут произведены до конца 2024 года.

Претендующий на переизбрание Трамп неоднократно заявлял, что сможет остановить украинский конфликт в течение суток. С его слов, при нем не было бы конфликта на Украине и в секторе Газа.

#Украина #сша #Трамп #Белый дом #конфликт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 