Трамп пообещал положить конец выплатам Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания на пост положить конец «бесконечным» выплатам киевскому режиму. Владимира Зеленского экс-глава Белого дома назвал величайшим торговцем, который всегда уезжает из США с приличной суммой.

«Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он покидает ее с $60 млрд <...> А потом он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще $60 млрд. И так без конца. Я разберусь с этим», - цитирует ТАСС заявление Трампа на митинге перед сторонниками в Детройте.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал недавнее предоставление очередного американского транша Киеву. Политик заявил, что Украина никогда не сможет помочь США, поэтому предложил больше денег платить американским солдатам.

Напомним, лидеры G7 на недавней встрече согласовали выделение Украине $50 млрд, используя доходы от замороженных российских активов. Выплаты будут произведены до конца 2024 года.

Претендующий на переизбрание Трамп неоднократно заявлял, что сможет остановить украинский конфликт в течение суток. С его слов, при нем не было бы конфликта на Украине и в секторе Газа.