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Мелони: G7 достигли соглашения передать Киеву средства от активов РФ

Средства будут переданы в рамках механизма кредитов, которые будут возвращаться за счет поступлений от замороженных российских активов.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 22:25:35
© Фото: Ciro Fusco, Keystone Press Agency Globallookpress

Страны «Большой семерки» G7 достигли политического соглашения по передаче Украине около $50 млрд в виде кредита до конца года за счет поступлений от замороженных российских активов, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Мы, конечно, не говорим о конфискации этих активов, а о процентах, которые они наращивают со временем», - цитирует РИА Новости слова Мелони.

Речь идет о предоставлении Киеву кредита, для возвращения которого будут использоваться доходы от активов РФ. Информацию также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Решение было принято в рамках саммита G7 в Италии.

На встрече также было заключено соглашение о безопасности между американским президентом Джо Байденом и Владимиром Зеленским на 10 лет. Сообщается, что соглашение должно усилить защиту Украины.

#Украина #италия #саммит g7 #помощь Украине #замороженные активы РФ #Джорджа Мелони
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