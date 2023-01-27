Трамп заявил, что мог бы остановить украинский конфликт за сутки

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Такое заявление он сделал в публикации в своей социальной сети Truth Social.

По словам экс-президента, российско-украинского конфликта «никогда бы не произошло», если бы он оставался президентом. Он добавил, что даже сейчас мог бы договориться о прекращении боевых действий в течение 24 часов.

Трамп также считает, что поставки Киеву западных танков повышают риск ядерной войны. Он отметил, что неоднократно предупреждал о том, что ситуация на Украине может привести к третьей мировой, при этом положить конец конфликту, по его мнению, «очень просто».

Ранее обозреватель The Washington Post Лиз Слай предположила, что будущее Украины будет зависеть от выборов в США в 2024 году. Трамп уже подал заявку на выдвижение в президенты страны.