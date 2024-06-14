Reuters: Трамп выступил против американской помощи Киеву

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп раскритиковал недавнее предоставление американской помощи Украине, сообщило агентство Reuters, цитируя сенатора Дона Бэкона.

Трамп выступил против пакета помощи размером в 60 млрд долларов и напомнил, что закон об этом был принят при поддержке республиканцев.

«Если Украина победит, какая от этого будет выгода?"» - привел слова Трампа Бэкон.

Трап считает, что Украина никогда не будет в силах помочь США, поэтому надо не направлять деньги Киеву, а больше платить солдатам США.

Напомним, что лидеры стран «Большой семерки» G7 договорились выделить Украине $50 млрд, используя доходы от российских замороженных активов. Выплаты будут произведены до конца 2024 года.