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Reuters: Трамп выступил против американской помощи Киеву

По мнению экс-президента, Украина никогда не поможет США, поэтому надо не направлять деньги Киеву, а больше платить американским солдатам.
Ирина Егорова 2024-06-14 03:19:31
© Фото: IMAGOhoo-me.comMediaPunch, Global Look Press

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп раскритиковал недавнее предоставление американской помощи Украине, сообщило агентство Reuters, цитируя сенатора Дона Бэкона.

Трамп выступил против пакета помощи размером в 60 млрд долларов и напомнил, что закон об этом был принят при поддержке республиканцев.

«Если Украина победит, какая от этого будет выгода?"» - привел слова Трампа Бэкон.

Трап считает, что Украина никогда не будет в силах помочь США, поэтому надо не направлять деньги Киеву, а больше платить солдатам США.

Напомним, что лидеры стран «Большой семерки» G7 договорились выделить Украине $50 млрд, используя доходы от российских замороженных активов. Выплаты будут произведены до конца 2024 года. 

#Украина #сша #Дональд Трамп #помощь #выделение
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