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Выборы в Европарламент показали разногласия внутри Европы

На выборах в Европарламент в этом году большое количество голосов получили представители правых и ультраправых партий, многие правящие партии не получили поддержку большинства.
Станислав Иващенко 2024-06-16 20:34:19
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa Globallookpress © Видео: ТРК "Звезда"

Эту страницу истории - наш марш-бросок, бомбардировки Белграда и геноцид сербов - в остальной Европе очень не любят вспоминать. Тогда, 25 лет назад, Вашингтон предпринял попытку силой подчинить себе непокорные Балканы. Дать Косово гарантии западной защиты, разместить там базы НАТО и взять оставшуюся часть Старого Света под свой контроль. С Сербией не получилось.

Но вот остальная Европа за эти годы уже вся перешла на ручное управление Запада. Пример тому - Европарламент и брюссельская бюрократия, которая, особенно после начала нашей спецоперации, делает все, что ей диктует Вашингтон. Страны Европы в результате антироссийских санкций - одна за другой катятся в экономическую пропасть. Но если из Белого Дома пришел приказ воевать с Россией – Брюссель будет даже в ущерб своим гражданам и воевать с Россией.

И вот, похоже, простым людям  такой расклад, падение уровня жизни, увеличение стоимости товаров, засилье мигрантов, и боевые действия на Украине, все это наконец-то начало надоедать.

В Европе подвели итоги выборов, и их результат, если не сенсационный, то для евро-бюрократов очень неприятный. В Бельгии – полный провал правящей партии, и отставка премьер-министра. В странах-лидерах ЕС Франции и Германии партии Макрона и Шольца тоже потерпели полное фиаско.

Во Франции с результатом в 32% побеждает правая партия «Национальное объединение»  Марин Ле Пэн. В Германии хоть и лидирует ХДС/ХСС, но второе место тоже у правой «Альтернативы для Германии». А партия Шольца не набрала и четверти голосов избирателей.

И если Шольц решил сделать вид, что в массовом протестном голосовании немцев нет ничего особенного, то Макрон отреагировал на свое поражение бурно. Он объявил о роспуске Национального собрания и о проведении внеочередных парламентских выборов. В последний раз во Франции такое было почти 30 лет назад в 1997 году.

О том, как на фоне разногласий внутри Европе и растущей усталости от войны происходит усиление правых и право-популистских партий, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Главное с Ольгой Беловой #Европарламент #Выборы #Европа #евросоюз #партии #правые партии
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