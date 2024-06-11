Шольц признал плохими результаты выборов в Европарламент

Канцлер Германии Олаф Шольц признал плохими результаты правящей коалиции на прошедших выборах в европейский парламент. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем.

«Результаты выборов для всех трех правящих партий плохие», - сказал политик в ходе общения с журналистами, трансляция которого велась на сайте правительства ФРГ.

Шольц также заявил о необходимости продолжить работу, чтобы заручиться большей поддержкой электората. По его мнению, прорыв правых сил не должен стать обыденностью. Вопрос о личной ответственности за результат правящей коалиции Шольц отставил без ответа.

Выборы в Европарламент проходили с 6 по 9 июня. По предварительным данным, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, на втором месте - «Альтернатива для Германии», социал-демократы Шольца замыкают тройку. Для правящих партий это худший результат в истории.

Схожая ситуация и во Франции, где «правые» вдвое обошли по количеству голосов партию президента Эммануэля Макрона. На этом фоне он заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов.