Во Франции назвали «игрой с огнем» роспуск парламента Макроном

Явно рискованная игра, которую затеял Макрон, стала шоком даже для его ближайших союзников. Не успели отгреметь одни выборы - в Европарламент, как тут же были назначены другие - в Национальное собрание Франции. До первого тура - меньше 3 недель, а впереди - неизвестность. Хотя сам Макрон полон решимости мобилизовать электорат. И заодно припугнуть возможным приходом во власть правых, которых в Европе до недавнего времени боялись как огня.

«Эти парламентские выборы будут иметь самые тяжелые последствия для Франции за всю истории пятой республики, поэтому я не буду комментировать решение президента. Мы должны бороться за Францию и за французов. У нас есть три недели, чтобы провести кампанию и убедить французов», - сказал Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции.

Тем временем вдохновленные тем, что власти пошли навстречу их требованиям, в руководстве партии Национального объединения Марин Ле Пен уже думают, как переиграть Макрона. Возможный шаг - создание предвыборной коалиции с партией собственной племянницы. Марион Марешаль уже заявила, что идею поддерживает. Но сама Ле Пен, в случае победы ее партии на выборах, не скрывает, что новым премьером станет не она, а 28-летний Жордан Барделла. А у Ле Пен - президентские амбиции. Тем более что Макрон, у которого в 27-м заканчивается второй срок, по закону больше не может баллотироваться.

«История предоставляет нам уникальный шанс развернуть политику Франции в нужное русло. И для этого все несогласные с политикой Макрона должны объединиться. Если Жордана Барделла поддержит большинство избирателей, то это позволит ему восстановить французскую экономику и возглавить борьбу с нелегальной миграции и угрозами в области безопасности», - заявила Марин Ле Пен, глава фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции.

Опросы показывают, партия Макрона «Ренессанс» уступает не только Национальному объединению, но и левым во главе с лидером «Непокоренной Франции» Жаном-Люком Меланшоном. Там тоже проводят экстренные консультации. Пугая своего избирателя - победой Владимира Путина.

«Президент Франции играет с огнем. Он обращается с политическими институтами как ребенок. В результате этого через 3 недели мы можем получить Францию, которые будут контролировать партии, поддерживающие Путина», - заявил Рафаэль Глюксманн, глава списка Социалистической партии на выборах в Европарламент.

Сам Макрон в интервью Figaro заявил, что не подаст в отставку даже в случае поражения своей партии на выборах в национальный парламент. Хотя не исключено, что вбросом о том, что такие разговоры как минимум ведутся, Макрон поспешил показать избирателю, что сам не держится за власть.

Еще один возможный план, передает радио Европа 1, - позволить ультраправым победить на парламентских выборах, чтобы переложить на них вину за кризис, в котором Франция оказалась по вине Макрона. И таким образом отсечь Ле Пен на дальних подступах в битве за президентское кресло.

«Объективно у этой партии огромный негативный капитал... поэтому очень много людей, которые даже не поддерживают власть, будут голосовать за власть, а не за нее», - прокомментировала Карин Беше-Головко, доктор публичного права Университета Монпелье, приглашенный профессор МГУ.

В то же время, говорят эксперты, рост популярности партии Марин Ле Пен объясняется и протестным голосованием против Макрона. Также как в свое время запрос со стороны глубинного государства привел к приходу в США Трампа. Согласно опросам, роспуск национального собрания во Франции сегодня поддерживает чуть более половины избирателей.