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День России объединил жителей всех 89 регионов страны

В День России страна чествовала героев спецоперации, выдающихся деятелей в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.
Диана Сирази 2024-06-16 20:10:59
© Фото: ТРК "Звезда" © Видео: ТРК "Звезда"

Разговор о спецоперации и наших героях состоялся и в День России. После церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от встречи с командующими округами, которая состоялась во вторник поздно вечером. По словам президента, в России выросла новая замечательная плеяда военных командиров.

Что же касается самой церемонии, такой прием и вручение золотых медалей Героев труда и государственных премий тоже одна из традиций празднования Дня России.

В этот день в Георгиевском зале большого Кремлевского дворца чествуют выдающихся деятелей в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.

Не остались в стороне и Герои СВО. За проявленные мужество и героизм им, накануне Дня России, глава военного ведомства Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды» Героев и именное огнестрельное оружие.

О том, как прошел большой праздник большой страны, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #день россии #Главное с Ольгой Беловой #празднование #флаг россии #участники СВО
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