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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации

Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной России.
2024-06-11 17:49:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие героям специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России. 

Белоусов сделал это в Национальном центре управления обороной России. 

Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами и поблагодарил их за образцовое выполнение задач. Также он пожелал участникам спецоперации дальнейших успехов в военной службе. 

Ранее министр обороны посетил госпиталь имени Вишневского, где также вручил государственные награды участникам специальной военной операции, восстанавливающимся после полученных ранений. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #нцуо #награды #золотая звезда #Андрей Белоусов
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