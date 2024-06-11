Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие героям специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Белоусов сделал это в Национальном центре управления обороной России.

Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами и поблагодарил их за образцовое выполнение задач. Также он пожелал участникам спецоперации дальнейших успехов в военной службе.

Ранее министр обороны посетил госпиталь имени Вишневского, где также вручил государственные награды участникам специальной военной операции, восстанавливающимся после полученных ранений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.