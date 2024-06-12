Путин: в России выросла замечательная плеяда командиров

Президент России Владимир Путин рассказал о вчерашней встрече с военными командирами и заявил, что у него остались только положительные впечатления. На совещании среди прочего присутствовал министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы... У нас выросла замечательная плеяда командиров», - сказал президент.

Он отметил профессионализм и слаженность военных специалистов на всех уровнях, и высоком, и низком.

В ходе совещания, которое прошло вечером в минувший вторник, российскому лидеру доложили о ходе СВО и планах по продолжению военных действий.