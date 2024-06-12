Путин вручил вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий

Сегодня 12 июня в Георгиевском зале Кремлевского дворца, где принимают почетных гостей и проводят важные для страны мероприятия, награждают тех, кто бессменно трудится на благо Родины.

Вручать высокие награды в один из главных государственных праздников - в День России - стало уже доброй традицией. «Золотые Звезды» Героев труда и государственные премии получили ученые, медики, деятели искусства. Как отметил президент, вклад каждого из лауреатов на благо Отечества - неоценим.

Президент поприветствовал лично каждого из 20 лауреатов высоких наград и только после этого обратился к собравшимся.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Сегодня в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас. Они служат надежной опорой участникам специальной военной операции. Вся страна, наш многонациональный народ, поддерживает наших героев. Традициям сплоченности, работы ради общего блага верны и выдающиеся граждане России, которым будут вручены золотые медали героев труда и знаки лауреатов государственной премии», - торжественно сказал российский лидер.

Первых награждают Героев Труда - Президент вручает «Золотые Звезды» . Людмила Беспалова - ученый в области селекции и семеноводства зерновых культур. Благодаря ее исследованиям создано более ста новых сортов и гибридов пшеницы, а большая часть российских полей засеяны отечественным зерном.

«Я могу сказать о продовольственном зерновом изобилии, о безопасности нашей страны. Думаю, что наши результаты, сегодняшняя наша команда, наша научная школа столетняя, методы и те результаты, которые мы получаем, дают мне право с уверенностью говорить о будущем нашей России, как главной хлебной державе мира», - сказала Людмила.

Высокую награду из рук Президента получил Михаил Будниченко - директор «Севмаша», который обеспечивает наш флот атомными ракетоносцами.

«Это предприятие выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России», - сказал президент.

За 12 лет Севмаш передал военно-морскому флоту 12 подводных лодок. До конца этого года наш флот получит еще ряд новейших атомных и многоцелевых подлодок, сообщил в Кремле Будниченко. Но, как и полагается, подробности оставил в секрете.

«Я забыл, что здесь пресса присутствует. Я президенту могу обо всем докладывать. Не буду ничего конкретизировать по этим вопросам. Конец года будет, все что можно узнать, вы узнаете первые. Мы справляемся, это планомерная большая работа, основанная на указе президента по развитию судостроения и кораблестроения 2050 года это программа реализуется. Мы знаем до 35 года минимум мы перспективу свою знаем и идем», - сказал Михаил Будниченко.

Удостоен Звезды Героя труда ректор МГУ Виктор Садовничий. Государственную премию в области науки и технологий разделили между собой медики и ученые.

«В этом году наша страна отмечает большой, значимый юбилей – триста лет с момента основания Российской академии наук. С тех пор научный поиск, фундаментальные открытия ученых стали мощной движущей силой национального развития. И сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», - отметил Владимир Путин.

В числе лауреатов – три руководителя связанных с атомной наукой и ядерной энергетикой – одного из важнейших научных направлений. Коллектив ученых – Михаила Ковальчука, Евгения Адамова и Владимира Асмолова - наградили Госпремией за цикл работ, благодаря которым, атомная энергетика может стать безопасной для окружающей среды. Или, как ее еще называют ученые, двухкомпонентная или «зеленая» ядерная энергетика.

«Суть заключается в том, что в природе берется радиоактивное сырье, пропускается через разработанную систему и возвращается обратно в природу с той же активностью, с какой ее изъяли. Мы подарили миру атомную энергетику, термоядерный синтез, и сегодня мы сделали принципиальный шаг по созданию новой энергетической системы, которая обеспечит нашу технологическую независимость и безопасность на многие годы», - объяснил Михаил Ковальчук.

Настоящий прорыв и, по сути, новое научное направление открыл доктор биологических наук Петр Чумаков. Речь идет о совершенно новых подходах лечения раковых опухолей. Ученому удалось выявить и расшифровать белковый продукт гена, который блокирует раковые клетки, а значит не позволяет опухоли распространятся и поражать организм. На основе этих исследований удалось сделать феноменальное открытие - разработать вакцину от рака, доклинические испытания которой начнутся уже в этом году в онкологическом институте имени Герцена.

«Они намечены на конец этого года и пока это будет против глиобластомы . Это смертельное заболевание опухоли мозга. После того как будут проведены испытания на глиобластоме можно будет по крайней мере назначать вот эти препараты и для других форм онкологии и дальше по мере расширения таких лечений, исследований это все будет расширено на большое количество видов онкологических заболеваний», - рассказал Петр Чумаков.

Государственную премию за разработку и уже успешное применение на практике технологий трансплантации жизненно важных органов получили доктор медицинских наук Марина Минина и академики Могели Хубутия и Сергей Готье.

«Нам действительно многое удалось, потому что... например, пересадка сердца она не только в Москве и Питере, но и в 18 регионов владеют этой методикой в той или иной степени по количеству, но тем не менее они владеют и могут ее дальше расширять», - рассказал Сергей Готье.

Помогать не только нашим бойцам, но и их семьям: забота о родных и близких участников Специальной военной операции – одна из важнейших задач государства. На этом регулярно акцентирует внимание президент. Именно этим занимается Комитет семей воинов Отечества, который возглавляет Юлия Белехова, труд которой Владимир Путин высоко оценил.

«За полтора года работы комитет доставил в прифронтовые зоны более шести тысяч тонн гуманитарной помощи, взял под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама шестерых детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции», - сказал президент.

Оказание бесплатной юридической и психологической помощи. Помощь мирному населению новых регионов – это лишь малая часть обязанностей хрупких, но сильных женщин, которые ждут своих героев дома. К слову, президенту от комитета передали подарок – платок «Катюша».

Уже во время праздничного банкета президент рассказал о том, что и сам накануне встречался с военными командирами и поделился впечатлениями с лауреатами.

«Я вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра. Все у них слажено. У нас выросла замечательная плеяда командиров», - рассказал Владимир Путин.

Госпремии получили и деятели в области литературы и искусства. По словам президента, задача государственной власти – замечать и поддерживать деятельность тех, кто трудится на благо Отечества, ведь именно такие люди определяют вектор развития государства.