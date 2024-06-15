Киев обязали соблюдать права закарпатских венгров ради членства в ЕС

Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Венгрии и министр внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«В последние дни и недели в Брюсселе шли огромные споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины... После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной», - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Сийярто подчеркнул, что теперь Будапешт заручился официальным документом из Брюсселя об обязательствах Киева вернуть отнятые у закарпатских венгров права. Речь о праве национальных меньшинств на сохранение своей культурной и национальной идентичности, использование родного языка и обучение детей на нем, объяснил глава венгерской дипломатии.

Напомним, ранее власти Евросоюза заявили, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться 25 июня. На эту же дату намечено проведение саммита Европейского совета. Статус стран-членов Украина и Молдавия получили летом 2022 года, а в конце 2023 года ЕС принял решение о запуске переговоров с этими двумя странами касательно их будущего членства.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.