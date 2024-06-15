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Киев обязали соблюдать права закарпатских венгров ради членства в ЕС

Речь о праве национальных меньшинств на сохранение национальной идентичности, использования родного языка в общении и обучении детей.
Ян Брацкий 2024-06-15 01:37:33
© Фото: Zoonar.com/imagoDens, www.imago-images.de, Global Look Press

Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Венгрии и министр внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«В последние дни и недели в Брюсселе шли огромные споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины... После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной», - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Сийярто подчеркнул, что теперь Будапешт заручился официальным документом из Брюсселя об обязательствах Киева вернуть отнятые у закарпатских венгров права. Речь о праве национальных меньшинств на сохранение своей культурной и национальной идентичности, использование родного языка и обучение детей на нем, объяснил глава венгерской дипломатии.

Напомним, ранее власти Евросоюза заявили, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться 25 июня. На эту же дату намечено проведение саммита Европейского совета. Статус стран-членов Украина и Молдавия получили летом 2022 года, а в конце 2023 года ЕС принял решение о запуске переговоров с этими двумя странами касательно их будущего членства.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

#Украина #ЕС #Венгрия #Петер Сийярто #Закарпатье
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