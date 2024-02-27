Украинские венгры начали получать угрозы и призывы покинуть страну

Проживающие в Закарпатской области украинцы начали получать сообщения с угрозами в свой адрес. В частности, граждан венгерского происхождения призывают покинуть эту территорию.

«Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины», - приводит «Лайф» информацию местного украинского телеканала.

Уточняется, что украинские венгры получают сообщения с телефонных номеров, зарегистрированных в других странах. В частности, упоминаются мобильные операторы Киргизии, Казахстана и Боснии и Герцеговины.

В конце января лидер венгерской оппозиционной партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи рассказал о планах на Закарпатье после поражения ВСУ в украинском конфликте. По его словам, если украинское государство падет, то Венгрия будет претендовать на этот регион Украины.

Через несколько дней в беседе со «Звездой» политолог и доцент РГГУ Вадим Трухачев раскрыл нюансы утвержденного финансирования Киева из европейского бюджета.

Относительно участия Венгрии в принятом на саммите решении он отметил, что это «было вполне предсказуемо, что ЕС в обмен на какие-то небольшие уступки Венгрию продавит». Ученый предположил, что ЕС поставит перед Украиной вопрос, «чтобы она соблюдала права венгров в Закарпатье», добавив, что это те уступки, которые получит Орбан.