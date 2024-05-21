Politico: переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС намечены на 25 июня

В ЕС выразили намерение открыть 25 июня официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По данным источников, на эту же дату намечено проведение саммита Европейского совета.

Новостное агентство напомнило, что 14 декабря 2023 года Евросоюз принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией касательно их будущего членства в блоке. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в Евросоюз.

Уточняется, что ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. А для формального начала переговоров о присоединении ЕС выдвинул несколько жестких условий для кандидатов. Какие именно - не уточняется.

Стоит напомнить, что получение статуса члена Европейского союза - довольно длительный процесс. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а последней страной, ставшей новым членом ЕС стала Хорватия. Ее присоединение к блоку произошло в 2013 году.