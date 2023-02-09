Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС в случае притеснения Киевом закарпатских венгров

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинские законы о языке и об образовании, подразумевающие притеснение венгерского языка, далеки от европейских стандартов.

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Будапешт не станет ратифицировать вступление Украины в Европейский союз, пока Киев не решит вопрос, касающийся притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье. С таким заявлением выступил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации», - сказал он на правительственном брифинге, трансляцию которого вел местный телеканал Hir TV.

Гуйяш, говоря о более широком применении венгерского языка на Украине, отметил, что законы о языке и об образовании, принятые киевскими властями, далеки от европейских стандартов.

По словам главы администрации венгерского премьера, Будапешт не отправляет киевскому режиму оружие, так как доставить его можно только через территорию Закарпатья. Однако в таком случае венгры, проживающие там, могут «оказаться в опасности», подчеркнул Гуйяш.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгров в Закарпатье мобилизуют в ряды украинских вооруженных сил в «жестком» порядке, и многие из них погибают. Министр подчеркнул, что этот факт, в частности, является еще одной причиной, по которой Будапешт выступает за мирный переговорный процесс.