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Небензя: Россия разочарована реакцией ООН по поводу гибели Кожина

Корреспондент НТ Ивлиев и оператор Валерий Кожин снимали репортаж про обстрел мирных жителей со стороны ВСУ, когда их атаковал украинский беспилотник.
Ирина Егорова 2024-06-14 23:51:39
© Фото: Lev RadinKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: russiaun.ru, Telegram

Россия разочарована тем, что от Секретариата ООН не последовало должной реакции по поводу гибели оператора НТВ Валерия Кожина, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Вызывает разочарование, что в Секретариате ООН не нашли смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт», - высказался он в ходе выступления на заседании Совбеза.

По его словам, удар был нанесен прицельно.

Как сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ни одна авторитетная международная структура, в первую очередь ЮНЕСКО, до сих пор не призвала киевский режим к ответу за эти теракты.

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин снимали репортаж в Горловке, в котором освещали обстрелы мирных жителей со стороны вооруженных формирований Украины. По предварительной информации, на журналистов сбросили боеприпас с беспилотника, однако эту информацию будут проверять, сообщила Захарова.

Кожин получил ранение в голову и находился в коме, когда его доставили в больницу. Врачи не смогли спасти оператора.  Ивлиев, состояние которого удалось стабилизировать, лишился руки. 

Кожину было 46 лет. Кожин работал на НТВ с 2006 года, выполнял профессиональные задачи в горячих точках - в Сирии, ДНР и ЛНР, пишет телеканал. Отмечен медалями «За отвагу» и «За заслуги перед отечеством» I и II степени.  

 

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