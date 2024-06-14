Небензя: Россия разочарована реакцией ООН по поводу гибели Кожина

Россия разочарована тем, что от Секретариата ООН не последовало должной реакции по поводу гибели оператора НТВ Валерия Кожина, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Вызывает разочарование, что в Секретариате ООН не нашли смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт», - высказался он в ходе выступления на заседании Совбеза.

По его словам, удар был нанесен прицельно.

Как сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ни одна авторитетная международная структура, в первую очередь ЮНЕСКО, до сих пор не призвала киевский режим к ответу за эти теракты.

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин снимали репортаж в Горловке, в котором освещали обстрелы мирных жителей со стороны вооруженных формирований Украины. По предварительной информации, на журналистов сбросили боеприпас с беспилотника, однако эту информацию будут проверять, сообщила Захарова.

Кожин получил ранение в голову и находился в коме, когда его доставили в больницу. Врачи не смогли спасти оператора. Ивлиев, состояние которого удалось стабилизировать, лишился руки.

Кожину было 46 лет. Кожин работал на НТВ с 2006 года, выполнял профессиональные задачи в горячих точках - в Сирии, ДНР и ЛНР, пишет телеканал. Отмечен медалями «За отвагу» и «За заслуги перед отечеством» I и II степени.