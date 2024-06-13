МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала целенаправленной атаку на журналистов в Горловке

Дипломат также выразила надежду, что в ООН осудят атаку ВСУ по журналистам НТВ, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 16:07:29
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК "Звезда"

ВСУ целенаправленно нанесли удар по российским журналистам в Горловке, по предварительной информации, сбросив боеприпас с беспилотника, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При этом ни одна авторитетная международная структура, в первую очередь ЮНЕСКО... до сих пор не призвала киевский режим к ответу за эти теракты, за другие злодеяния», - выступила с осуждением Захарова.

Молчание международных организаций в подобных ситуациях и отсутствие мер, направленных на прекращение вооруженных нападений на российских представителей СМИ, можно приравнять к соучастию в этих преступлениях, добавила дипломат.

Она также выразила надежду, что ООН все-таки осудит атаку на наших корреспондентов.

Сейчас врачи борются за жизнь двоих журналистов НТВ - корреспондента Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина, а также офицера из их сопровождения. Они попали под вражеский обстрел поселка Гольмовский в Никитовском районе и получили ранения в руку и голову.

#Мария Захарова #Горловка #МИД РФ #ранение #журналисты #удар ВСУ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 