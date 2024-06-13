Захарова назвала целенаправленной атаку на журналистов в Горловке

ВСУ целенаправленно нанесли удар по российским журналистам в Горловке, по предварительной информации, сбросив боеприпас с беспилотника, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При этом ни одна авторитетная международная структура, в первую очередь ЮНЕСКО... до сих пор не призвала киевский режим к ответу за эти теракты, за другие злодеяния», - выступила с осуждением Захарова.

Молчание международных организаций в подобных ситуациях и отсутствие мер, направленных на прекращение вооруженных нападений на российских представителей СМИ, можно приравнять к соучастию в этих преступлениях, добавила дипломат.

Она также выразила надежду, что ООН все-таки осудит атаку на наших корреспондентов.

Сейчас врачи борются за жизнь двоих журналистов НТВ - корреспондента Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина, а также офицера из их сопровождения. Они попали под вражеский обстрел поселка Гольмовский в Никитовском районе и получили ранения в руку и голову.