Столтенберг отверг мирные предложения Путина по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с новыми предложениями президента России Владимира Путина по мирному урегулированию украинского кризиса, обвинив Россию в желании контролировать Украину.

«Это не мирное предложение. Это предложение демонстрирует, что цель России - контролировать Украину», - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны стран НАТО.

Он добавил, что Украина не должна выводить свои войска с территорий, о которых говорил Путин на встрече с руководством МИД РФ.

По словам главы НАТО, Североатлантический альянс будет продолжать оказывать помощь киевскому режиму.

Ранее российский президент заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Еще одним условием для мирных переговоров является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.