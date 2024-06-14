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Столтенберг отверг мирные предложения Путина по Украине

Генсек НАТО отметил, что страны альянса будут продолжать поддерживать Украину.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 16:33:47
© Фото: Attila Volgyi, XinHua Globallookpress

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с новыми предложениями президента России Владимира Путина по мирному урегулированию украинского кризиса, обвинив Россию в желании контролировать Украину.

«Это не мирное предложение. Это предложение демонстрирует, что цель России - контролировать Украину», - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны стран НАТО.

Он добавил, что Украина не должна выводить свои войска с территорий, о которых говорил Путин на встрече с руководством МИД РФ.

По словам главы НАТО, Североатлантический альянс будет продолжать оказывать помощь киевскому режиму.

Ранее российский президент заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Еще одним условием для мирных переговоров является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Владимир Путин #Йенс Столтенберг #мирные переговоры
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