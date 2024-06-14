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Ansa: арестован пособник в деле о побеге Артема Усса

Всего итальянская полиция обвиняет шестерых человек в пособничестве Уссу, трое из банды, которая помогала россиянину бежать, арестованы.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 17:05:01
© Фото: Paolo Manzo, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Правоохранительные органы Италии задержали россиянина Дмитрия Чиракадзе, который обвиняется в пособничестве Артему Уссу при его побеге из-под домашнего ареста в Италии в марте прошлого года. Об этом сообщает местное агентство Ansa.

«Задержанный, 54-летний Дмитрий Чиракадзе, подозревается в планировании побега. Считается, что он был начальником банды, которая фактически помогла Уссу сбежать, трое из них были арестованы», - говорится в публикации.

Всего Италия проводит операцию по аресту шести человек, которым вменяют пособничество Уссу.

Артема Усса, сына российского сенатора, задержали в октябре 2022 года в миланском аэропорту по запросу США, он обвиняется в мошенничестве в том числе при продаже нефти из Венесуэлы.

Его должны были экстрадировать в США, однако Усс сбежал из-под домашнего ареста. По сообщению его адвоката, он находится в России.

#в стране и мире #италия #арест #побег #Артем Усс #пособничество #полиция италии
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