Ansa: арестован пособник в деле о побеге Артема Усса

Правоохранительные органы Италии задержали россиянина Дмитрия Чиракадзе, который обвиняется в пособничестве Артему Уссу при его побеге из-под домашнего ареста в Италии в марте прошлого года. Об этом сообщает местное агентство Ansa.

«Задержанный, 54-летний Дмитрий Чиракадзе, подозревается в планировании побега. Считается, что он был начальником банды, которая фактически помогла Уссу сбежать, трое из них были арестованы», - говорится в публикации.

Всего Италия проводит операцию по аресту шести человек, которым вменяют пособничество Уссу.

Артема Усса, сына российского сенатора, задержали в октябре 2022 года в миланском аэропорту по запросу США, он обвиняется в мошенничестве в том числе при продаже нефти из Венесуэлы.

Его должны были экстрадировать в США, однако Усс сбежал из-под домашнего ареста. По сообщению его адвоката, он находится в России.