Италия ведет операцию по аресту шести человек, помогавших бежать Артему Уссу

Правоохранители работают в провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии.

© Фото: страница Артема Усса в соцсетях

Италия начала операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста предпринимателю Артему Уссу, сыну российского сенатора. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на предоставленный миланской прокуратурой документ.

«В эти часы карабинеры… в сотрудничестве с Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом», - говорится в документе.

Сегодня Госдеп США объявил награду в $7 млн за информацию о местонахождении Артема Усса.

Напомним, Артема Усса задержали в октябре 2022 года в миланском аэропорту по запросу США. Затем он был заключен под домашний арест в съемной квартире в Милане. Но в марте 2023 года он покинул арендованное жилье. Уже 4 апреля адвокат Артема Усса сообщил, что он находится в России.